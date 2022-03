FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur AfD-Fraktion vor dem Bundesverfassungsgericht:

"Die AfD ist mal wieder an die Grenzen des Rechts gestoßen. Nach der Geschäftsordnung des Bundestages ist jede Fraktion durch mindestens einen Vizepräsidenten im Präsidium vertreten. Doch davor - und darüber - hat die Verfassung eine Wahl gesetzt. Wird ein AfD-Kandidat nicht gewählt, so lässt sich das weder ersetzen noch fingieren - auch nicht durch das Bundesverfassungsgericht(...) Weder haben die Fraktionen ein Besetzungsrecht, noch kann irgendwer zu einer bestimmten Wahl verpflichtet werden. Ohne Zweifel hat die AfD einen Anspruch auf gleiche Mitwirkung an der Willensbildung im Bundestag, hat die Fraktion ein Recht auf Gleichbehandlung und faire Abstimmungsverfahren - aber nicht auf ein bestimmtes Ergebnis. Sie muss die nötige Mehrheit hinter sich bringen."/ra/DP/ngu