OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Rentenerhöhung:

"Welch ein Paukenschlag: 5,35 Prozent mehr Rente in Westdeutschland, ein Plus von 6,12 Prozent im Osten. Es ist eine der höchsten Anpassungen seit Bestehen der Rentenversicherung. Angesichts der deutlich gestiegenen Verbraucherpreise und der anhaltend großen Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine ist das eine höchst willkommene Nachricht. Vielen der 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, vor allem denen mit kleinen Bezügen, wird ein Stein vom Herzen fallen. Der Aufschlag ist auch deshalb so wichtig, weil es im vergangenen Jahr im Westen nur eine Nullrunde und im Osten lediglich eine Minianhebung um 0,72 Prozent gegeben hat. Das war Folge der wirtschaftlichen Talfahrt im ersten Corona-Jahr 2020."