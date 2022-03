BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wie können die EU-Staaten die Folgen des Krieges gegen die Ukraine für die globalen Lebensmittelmärkte mildern? Vorschläge für entsprechende Maßnahmen will die EU-Kommission am Mittwoch präsentieren. EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski bestätigte bereits am Montag, dass voraussichtlich einfachere Beihilfen für Agrarkonzerne und angepasste Vorgaben für Umweltauflagen Teil des Pakets sein werden.

Hintergrund ist unter anderem, dass es wegen des Krieges wahrscheinlich zu Ernteausfällen in der Ukraine kommt. Dort wird vor allem für arme Länder in Afrika wichtiges Getreide angebaut.

Eine Sprecherin der EU-Kommission betonte am Dienstag explizit, dass man weiterhin an den EU-Klimazielen, die im sogenannten Green Deal verankert sind, festhalte. "Dies bleibt der Schwerpunkt der Kommission, da die Landwirte in ganz Europa bereits mit den Auswirkungen des Klimawandels und dem Verlust der biologischen Vielfalt konfrontiert sind", sagte die Sprecherin./mjm/DP/ngu