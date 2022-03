Unternehmen erhielt Anerkennung für seine Fähigkeiten, Organisationen mit Lösungen zu versorgen, die außergewöhnliche Kundenerlebnisse (CX) fördern

Cyara, der Anbieter der preisgekrönten Automated Customer Experience (CX) Assurance Platform gab heute bekannt, dass das Unternehmen zwei Silver Stevie Awards gewonnen hat. Geehrt wurde Cyara als "Sales or Customer Service Solutions Technology Partner of the Year" (Technologiepartner des Jahres für Verkaufs- und Kundendienstlösungen) und Cyaras LiveVQ gewann in der Kategorie "Contact Center Solution New" (Kontaktcenter-Lösung Neu) bei den 16. jährlichen Stevie Awards for Sales Customer Service.

Cyara bietet eine CX-Assurance-Plattform (Management des Kundenerlebnisses), die es den Organisationen ermöglicht, ein reibungsloses Kundenerlebnis zu erzielen, und nutzt dazu automatisches Testen und Überwachen, indem es über digitale und Sprachkanäle hinweg Interaktionen mit Kunden simuliert, die der realen Welt entsprechen. Cyara unterstützt den gesamten Entwicklungslebenszyklus der CX-Software, angefangen bei der Konzeption über funktionelles und Regressionstesten bis hin zu Belastungstests und der Überwachung im Realbetrieb. So gewährleistet die Firma, dass die Unternehmen makellose Abläufe der Erlebnisse ihrer Kunden über digitale und Sprachkanäle hinweg schaffen können und gleichzeitig das Risiko, dass Kunden mit Pannen konfrontiert werden, mindern. Die preisgekrönte Automated CX Assurance Platform von Cyara versetzt die Unternehmen in die Lage, mit weniger Anstrengungen, Kosten und Risiken ein besseres CX zu liefern.

Im Oktober 2021 führte Cyara LiveVQ ein, eine neue Lösung, die den interessierten Marken ermöglicht, reibungslose Kundenerlebnisse zu bieten, indem sie Echtzeitüberwachung und Diagnosen aktivieren und eine Lösung für Sprachqualitätsprobleme, welche die Qualität des Kundenerlebnisses beeinträchtigen. LiveVQ sorgt dafür, dass die Kundendienstmitarbeiter produktiv bleiben, bietet den Betriebsteams für Kontaktcenter Transparenz hinsichtlich der Leistung und vermindert die Zeit, welche IT dafür aufbringen muss, Probleme zu lösen und die zugrunde liegenden Ursachen zu analysieren. Dies führt unmittelbar zu Anrufen besser Qualität, der Verminderung von Abwanderung und einer Erhöhung der Kundenzufriedenheit und der Verkäufe.

"Angesichts der fortbestehenden Pandemie haben die Unternehmen die Kontaktcenter in die Cloud verschoben, um die Agilität zu steigern und eine räumlich weit verteilte Belegschaft zu unterstützen. Die Einführung der Automated CX Assurance Platform von Cyara, einschließlich unseres neuesten Zusatzes, LiveVQ, nimmt weiterhin stetig zu; der Grund dafür ist die entscheidende Wichtigkeit der Gewährleistung von qualitativ hochwertigen Kundenerlebnissen, die Befähigung der aus der Ferne tätigen Mitarbeiter sowie die Beschleunigung der Innovation", sagte Alok Kulkarni, CEO und Mitgründer von Cyara. "Wir sind stolz darauf, führende globale Marken bei der Bereitstellung eines erstklassigen CX zu unterstützen, und es ist uns eine Ehre, diese Auszeichnungen für unsere Bemühungen zu erhalten."

Die Auszeichnungen Stevie Awards for Sales Customer Service sind die weltweit wichtigsten Ehrungen für Kundendienst, Kontaktcenter, Geschäftsentwicklung und Verkaufsprofis. Die Stevie Awards organisieren acht der weltweit führenden Programme für Auszeichnungen für Geschäfte, und zu ihnen gehören auch die renommierten American Business Awardsund International Business Awards. Die Ehrung der Gewinner wird bei einer virtuellen Verleihungszeremonie am 11. Mai erfolgen.

Dieses Jahr wurden über 2.300 Nominierungen von Organisationen jeglicher Größenordnung und aus fast allen Branchen berücksichtigt. Für mehr als 90 Kategorien wurden Einreichungen für Kundendienst- und Kontaktcentererfolge berücksichtigt; dazu gehören Contact Center of the Year, Award for Innovation in Customer Service und Customer Service Department of the Year. Hinzu kommen 60 Kategorien für Erfolge bei der Entwicklung von Verkäufen und Geschäften, die von Senior Sales Executive of the Year über Sales Training or Business Development Executive of the Year bis hin zu Sales Department of the Year reichen, sowie Kategorien für Anerkennungen für neue Produkte und Dienstleistungen, Anbieter von Lösungen und die Reaktion von Organisationen und Einzelpersonen auf die COVID-19-Pandemie. Die in diesem Jahr neu eingeführten Kategorien ehren Kompetenz in Vordenkerleistungen hinsichtlich des Kundendienstes und der Verkäufe.

"Die für den Wettbewerb von 2022 erhaltenen Nominierungen veranschaulichen, dass weltweit in aller Art von Organisationen die Geschäftsentwicklung, der Kundendienst und die Verkaufsprofis während der COVID-19-Pandemie damit fortgefahren sind, zu innovieren, zu gedeihen und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen", sagte die Präsidentin der Stevie Awards, Maggie Gallagher Miller. "Die Preisrichter haben ihre Erfolge anerkannt und belohnt, und wir stimmen in ihren Applaus für den fortgesetzten Erfolg der Gewinner dieses Jahres mit ein. Wir freuen uns darauf, ihnen am 11. Mai unsere Anerkennung auszusprechen."

Einzelheiten über die Stevie Awards for Sales Customer Service und die Liste der Stevie-Gewinner in allen Kategorien finden Sie auf www.StevieAwards.com/Sales.

Über Cyara

Als der weltweit führende Anbieter von Plattformen für Automated CX Assurance (automatisiertes Customer-Experience-Management) beschleunigt Cyara die Gewährleistung makelloser Kundenerfahrungen über digitale und sprachliche Kanäle hinweg und vermindert zugleich das Risiko von Mängeln, mit denen die Kunden konfrontiert werden könnten. Täglich vertrauen die weltweit bekanntesten Marken auf die Cyara-Plattform, um in angemessener Skalierung ein zufriedenes Lächeln ihrer Kunden zu ernten. Weitere Informationen erhalten Sie unter cyara.com.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von acht Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die Middle East North Africa Stevie Awards, die American Business Awards, die International Business Awards, Stevie Awards for Great Employers, die Stevie Awards for Women in Business und die Stevie Awards for Sales Customer Service (Verkauf und Kundendienst). Bei den Stevie Awards-Wettbewerben gehen jedes Jahr mehr als 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus über 70 Ländern ein. Mit den Stevies werden Organisationen aller Arten und Größenordnungen sowie die dahinterstehenden Menschen geehrt und für hervorragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet. Mehr über die Stevie Awards erfahren Sie unter http://www.StevieAwards.com.

Zu den Sponsoren der 16. jährlichen Stevie Awards for Sales Customer Service gehören Sales Partnerships, Inc., Thought Leadership Leverage und ValueSelling Associates, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220322005054/de/

Contacts:

Diana Gallagher

+1 408 656 9699

10Fold Communications für Cyara

cyara@10fold.com