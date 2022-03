Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Dublin, Irland - 23. März 2022: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) («Cosmo») gibt die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2021 bekannt, bestätigt das Übertreffen des Ausblicks und schlägt der nächsten Generalversammlung am 27. Mai 2022 wie angekündigt eine Dividende von EUR 0.95 je Aktie vor. Geschäftliche Highlights: FDA-Zulassung für GI Genius, das erste Gerät auf dem Markt, das künstliche Intelligenz (KI) einsetzt, um Klinikerinnen und Kliniker bei der Erkennung von Läsionen im Dickdarm in Echtzeit während einer Koloskopie zu unterstützen.

Die DETECT-Studie hat gezeigt, dass die KI-Unterstützung durch GI Genius die Rate der übersehenen Polypen bei der ersten Koloskopie um über 50% reduziert.

Unterzeichnung einer Lizenz- und Liefervereinbarung zwischen Cassiopea S.p.A. und Sun Pharmaceutical Industries für Winlevi(R) in den USA und Kanada.

Winlevi(R) wurde von Sun Pharmaceutical Industries im November 2021 in den USA im Markt lanciert.

Cosmo unterbreitete ein öffentliches Umtauschangebot zur Übernahme von Cassiopea S.p.A. und schloss dieses erfolgreich ab.

Lizenzierung der EU-Rechte (plus Schweiz, Grossbritannien, EWR-Länder und Mexiko) für Lumeblue(R) an Alfasigma S.p.A.

Bekanntgabe des erfolgreichen Abschlusses der klinischen Phase-II-Studie zum Nachweis des Konzepts (POC) für Rifamycin SV MMX(R) 600 mg bei Reizdarmsyndrom mit Diarrhö (IBS-D) Finanzielle Highlights: Der Umsatz stieg um 6,9% auf EUR 65,1 Mio., verglichen mit EUR 60.9 Mio. in 2020.

Der Betriebsgewinn (EBITDA) stieg um 42,7% auf EUR 18,5 Mio. gegenüber EUR 12,9 Mio. in 2020.

Der operative Gewinn stieg um 60,9% auf EUR 11,1 Mio. im Vergleich zu EUR 6,9 Mio. in 2020.

Der Gewinn nach Steuern betrug EUR 21,7 Mio. (einschliesslich des Anteils am Gewinn von Cassiopea in Höhe von EUR 17,8 Mio.), im Vergleich zu einem Verlust nach Steuern in Höhe von EUR 7,9 Mio. in 2020.

Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug EUR 12,6 Mio. gegenüber EUR 13,0 Mio. in 2020.

Die liquiden Mittel und Fondsanlagen beliefen sich auf EUR 222,2 Mio. gegenüber EUR 212,9 Mio. per 31. Dezember 2020.

Das den Eigentümern des Unternehmens zurechenbare Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2021 EUR 505,3 Mio., im Vergleich zu EUR 400,1 Mio. per 31. Dezember 2020.

Der nächsten Generalversammlung am 27. Mai 2022 wird eine Dividende von EUR 0.95 je Aktie vorgeschlagen. Wichtige Finanz-Kennzahlen: EUR?/000 2021 2020 Erfolgsrechnung Umsatz 65,074 60,949 Umsatzkosten (32,977) (27,617) Bruttogewinn 32,097 33,332 Sonstige Erträge 819 5,848 F&E Kosten (11,357) (13,597) Vertriebs- und Verwaltungskosten (10,458) (18,678) Netto-Betriebsaufwand (20,996) (26,427) Operatives Ergebnis 11,101 6,905 Netto-Finanzaufwand (4,292) (8,895) Anteile am Ergebnis von assoziierten Unternehmen 17,753 (4,941) Verlust aus der Neubewertung zum beizulegenden Zeitwert von bereits bestehenden Anteilen an einem erworbenen Unternehmen (559) - Gewinn / (Verlust) vor Steuern 24,003 (6,931) Gewinn / (Verlust) nach Steuern für die Periode 21,673 (7,901) Darstellung der Vermögens- und Finanzanlage 2021 2020 Langfristige Vermögenswerte 529,713 343,293 Barmittel und Ähnliches 198,560 185,937 Übriges Umlauf-Vermögen 77,289 66,931 Verbindlichkeiten 292,884 196,036 Den Eigentümern des Unternehmens zurechenbares Eigenkapital 505,276 400,125 Minderheitenanteile 7,402 - Eigenkapitalquote (%) 63.6% 67.1% Aktien Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien 16,842,054 14,471,064 Ergebnis je Aktie (in EUR) 1.287 (0.546) Mauro Ajani, Verwaltungsrats-Präsident von Cosmo, sagte: «Ich bin sehr zufrieden, dass Cosmo in grosse Märkte vordringt und dabei seinen wegweisenden Ansatz beibehält.» Alessandro Della Chà, CEO, sagte: «Wir sind mit hohen Erwartungen in das Jahr 2021 gestartet und freuen uns, dass wir bemerkenswerte Geschäftserfolge in einem weiteren herausfordernden Jahr rapportieren können. Am wichtigsten ist, dass sich Cosmo von Nischenmärkten in sehr grosse Märkte bewegt hat, wodurch sich unser Umsatzpotenzial deutlich erhöht hat. Wir haben jetzt zwei neue und sehr innovative Produkte, GI Genius und Winlevi(R), in zwei grossen Märkten. Wir gehen diese Opportunitäten mit zwei sehr starken Partnern, Medtronic und Sun Pharma, an. GI Genius richtet sich an den weltweiten Markt für Koloskopien mit schätzungsweise 60 Millionen jährlichen Koloskopie-Eingriffen, von denen schätzungsweise 19 Millionen in den USA durchgeführt werden, was vom Volumen her nach dem Bluttest der zweitgrösste Markt ist. Winlevi(R) adressiert den Akne-Markt mit dem ersten neuen Wirkmechanismus für die Behandlung dieser Erkrankung seit fast 40 Jahren. Weltweit sind schätzungsweise 640 Millionen Menschen von Akne betroffen, und der Markt in den USA hat allein für verschreibungspflichtige Medikamente einen geschätzten Wert von USD 5 Mrd. pro Jahr. In der Zwischenzeit konnten wir feststellen, dass unsere bestehenden Produkte trotz des schwierigen Umfelds aufgrund der Pandemie weiterhin gut abschneiden. Unsere Ergebnisse spiegeln unsere Fähigkeiten, unsere auf Umsetzungen fokussierte Denkweise und unser Engagement für langfristige Geschäftsbeziehungen wider. Wir kommen mit der Aufstockung unserer Entwicklungs-Pipeline voran, und unsere Leistung in 2021 spiegelt sich in einem positiven Cashflow aus der Geschäftstätigkeit und in unserer starken Bilanz wider. Unser Barmittelbestand von EUR 222,2 Mio. zum Jahresende bietet uns die notwendige finanzielle Flexibilität, um unsere strategischen Prioritäten umzusetzen. Wir sind daher zuversichtlich, was unseren Ausblick für 2022 betrifft.» Cosmo gab folgenden finanziellen Ausblick für 2022 bekannt: Gesamteinnahmen in der Spanne von EUR 90 bis 100 Mio. gegenüber EUR 65,1 Mio. in 2021.

Betriebsergebnis in der Grössenordnung von EUR 20 bis 25 Mio. gegenüber EUR 11,1 Mio. in 2021. Update zum Management: Herr Luigi Longo, derzeit Cosmo's R&D Operations Manager, wird per 1. April 2022 zum Chief Scientific Officer (CSO) befördert. Luigi Longo, Italiener (geboren 1979), begann seine Karriere im Juni 2005 als analytischer Laborwissenschaftler bei Cosmo S.p.A. Er setzte seine Karriere in der F&E-Laborabteilung fort und wurde 2014 zum wissenschaftlichen Projektleiter ernannt. In dieser Funktion arbeitete er mit dem CSO von Cosmo bei der Verwaltung mehrerer F&E-Projekte zusammen und trug zum erfolgreichen Abschluss mehrerer F&E-Entwicklungsprogramme bei. Luigi Longo hat einen Abschluss in Chemie und pharmazeutischer Technologie der Universität «La Sapienza» in Rom. Darüber hinaus hat das Unternehmen per 1. April 2022 Herrn Stefano Alvergna als Chief Medical Officer engagiert. Der Italiener Stefano Alvergna (geboren 1958) verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung sowie in der klinischen Forschung zu Arzneimitteln und Medizinprodukten in verschiedenen Funktionen bei CROs und Pharmaunternehmen. Bevor er zu Cosmo kam, war Stefano Alvergna bei Fidia Farmaceutici für den wissenschaftlichen Service und medizinische Unternehmensangelegenheiten verantwortlich. In seiner Laufbahn hat er über 200 klinische Studien geplant und geleitet und dabei wissenschaftliche Aktivitäten und medizinische Aspekte von Phase I bis III in verschiedenen therapeutischen Bereichen überwacht. Er hat einen Abschluss in Medizin und Chirurgie von der Universität Bologna, wo er sich auf Toxikologie spezialisiert hat. Der Geschäftsbericht 2021 mit weiteren Informationen wurde heute, am 23. März 2022 um 07:00 Uhr CET, publiziert und steht zum Download zur Verfügung unter:

http://www.cosmopharmaceuticals.com/investor-relations/financial-reports Live-Telefonkonferenz und Video-Webcast-Präsentation: Datum: Mittwoch, 23. März 2022 Zeit: 14:00 Uhr CET

Webcast Link: Chrome (empfohlen) oder Firefox https://services.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=96saDCmZ Bitte beachten Sie die Funktion zur Eingabe von Fragen via Webcast. Via Telefon Teilnehmende, die mündliche Fragen per Telefon stellen möchten, können folgende Nummern anrufen. Um einen schnellen Zugang zu gewährleisten, rufen Sie bitte etwa zehn Minuten vor dem geplanten Beginn der Telefonkonferenz an. Schweiz / Europa +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien +44 (0) 207 107 06 13 USA +1 (1) 631 570 56 13 Replay Der Webcast wird zusammen mit der Präsentation kurz nach der Veranstaltung online verfügbar sein und während drei Monate lang abrufbar sein. Finanzkalender: Generalversammlung 2022 27. Mai 2022 Halbjahresabschluss 2022 29. Juli 2022 Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung ausgewählter gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der Endoskopie konzentriert. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD, Dickdarminfektionen und die Erkennung von Dickdarmverletzungen. Aemcolo wurde kürzlich für die USA an Red Hill Biopharma auslizensiert. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist kürzlich eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen Gerätes im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in Koloskopien und GI-Verfahren verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo Lizenznehmer für die USA für den neuartigen Wirkstoff zur prozeduralen Sedierung, Remimazolam, und hat diesen kürzlich an Acacia unterlizensiert. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com Juristischer Hinweis (in Englisch)

