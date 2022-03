Graz/Köln (ots) -REWE bietet schon seit 2019 Mobile Self-Checkout an, wobei unterschiedliche Anbieter und Lösungen getestet wurden. Nun wird Scan & Go auf die Lösung des österreichischen Anbieters shopreme vereinheitlicht.Scan & Go - Vorteile und EinsatzFür Kunden ergeben sich durch das Verwenden von Scan & Go (https://www.ots.at/redirect/shopreme3) Vorteile wie z.B. Zeitersparnisse während des Checkout-Vorgangs, das Vorberechnen des Warenkorbs, erweiterte Produktinformationen und integriertes Nutzen bestehender Services wie Cashback und Coupons. Ermöglicht wurde die reibungslose Integration durch das SDK (Software-Development-Kit) von shopreme, welches eine tiefe und angepasste Einbettung der Scan & Go Funktionalität in die Systeme von REWE ermöglicht. Anforderungen und Spezialfälle des Lebensmitteleinzelhandels können so erfüllt werden.Scan & Go kann bei REWE auf zweierlei Arten verwendet werden: Kundinnen und Kunden können entweder die REWE App "REWE Angebote und Lieferservice" nutzen und den Einkauf mit dem eigenen Smartphone scannen, oder sie verwenden in den Märkten zur Verfügung gestellte Handscanner-Geräte von Zebra, welche mit der Lösung von shopreme kompatibel sind.Für REWE ergeben sich Vorteile aus der Entlastung des Personals und der Effizienzsteigerung am Point of Sale.Schrittweiser AusbauNach der erfolgreichen Testphase soll die vereinheitlichte Lösung von Scan & Go schrittweise in denjenigen REWE-Märkten in Deutschland eingerichtet werden, bei denen es entsprechendes Potenzial gibt. Grundlage ist hierfür eine langfristig angelegte Partnerschaft von REWE und shopreme. Florian Burgstaller (https://www.linkedin.com/in/florian-burgstaller/), CEO von shopreme, berichtet: "Es erfüllt unser gesamtes Team mit Stolz, dass nach dem erfolgreichen Go-live bei PENNY nun auch REWE bei Scan & Go auf shopreme setzt. Während des Projekts konnten wir mit Integrationspunkten wie Cashback und Coupons, aber auch dem erfolgreichen Bespielen der Hardwarescanner von Zebra beweisen, wie flexibel und vielseitig unser SDK ist. Es ist schön zu sehen, dass sich mehr als sieben Jahre Produktentwicklung bezahlt machen."Über shopremeshopreme revolutioniert den stationären Einzelhandel und hilft Händlern mit digitalen Scan & Go (https://www.ots.at/redirect/shopreme4) und Exit-Lösungen (https://www.ots.at/redirect/shopreme5) herausragende Kundenerlebnisse zu schaffen. Kunden bezahlen dank mobilem Self-Checkouts einfach, sicher und schnell am eigenen Smartphone. Händler optimieren damit Geschäftsprozesse, steigern Umsätze und realisieren Mehrwertleistungen und Kundenbindungsprogramme. Das bestätigen zufriedene Kunden wie BILLA Austria, PENNY Deutschland, Douglas GmbH, Dirk Rossmann GmbH, XXXLutz Group-Tochter Möbelix & Mömax und viele weitere Handelskonzerne.Pressekontakt:shopreme GmbHGeorg KarnerHead of Marketing+43 316 268 334 09georg.karner@shopreme.comhttps://www.shopreme.comInterviewanfragen:Nico Müller, CCO+43 664 356 1294Original-Content von: shopreme GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151363/5177837