Am 17. März 2022 hat die Gesellschafterversammlung der Qualiservice GmbH sich von einigen bisherigen GF-Mitgliedern verabschiedet und konnte dafür neue Branchen-Profis begrüssen. Nach 21 Jahren in der Geschäftsführung - die letzten 7 Jahre davon als Vorsitzender - wurde Marc Wermelinger an der Gesellschafterversammlung am 18. März verabschiedet....

