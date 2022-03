Es ist entscheidend, sich auf eine gemeinsame digitale Infrastruktur zu verlasen, um die Lieferkette zu vernetzen und die Waren effizienter zu bewegen. Deshalb ist MSC froh, sich an Freight Logistics Optimization Works (FLOW) zu beteiligen: eine neue Initiative, die von dem US-Ministerium für Transport geleitet wird, die in dem Weißen Haus, am 15. März 2022 startete, um das Teilen...

Den vollständigen Artikel lesen ...