Unser DAX kam erneut fast unverändert in den Handelstag und schaffte es direkt zum Start, das drohende Short-Signal auf Xetra-Basis abzuwenden. Mit der erneuten Überschreitung der 14.400er-Region konnte der so genannte "Point of Interest" in diesem Bereich erreicht und dann auch sehr schnell das Vortageshoch erreicht werden. Ein Level, an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...