Turbo zündet!: Investoren im Kaufrausch! Finanzierung deutlich überzeichnet! Wachstum wird explodieren und der Kurs auch!

Überragende Kapitalrunde! Mit über 8 Mio. frischem Kapital startet jetzt die Kommerzialisierung der Premium Produkte in den weltweiten Multi-Milliarden Märkten. Marketing und Vertrieb zünden den Umsatz-Boost!

Von wegen Krise: Placement deutlich überzeichnet!

Investoren sichern sich händeringend die begehrten Stücke!

Unser Food-Star "The Planting Hope Company" (WKN: A3C7Y3) hat mit seiner aktuellen Finanzierung ein deutliches Zeichen in den Markt geschickt. Hier gibt es keine Krise, denn man will sich unbedingt ein Stück vom Zukunfts-Markt sichern!

Folgen Sie den institutionellen Investoren, und sichern Sie sich ebenfalls Aktien am Markt. Das Management forciert aktuell die Kommerzialisierung der einzelnen Produktgruppen, somit werden in den nächsten Wochen und Monaten die Umsätze massiv in die Höhe schnellen.

Wir sind uns ziemlich sicher, dass der Kurs folgen wird, denn die Produkte werden den Markt nachhaltig positiv beeinflussen und neue Standards setzen. Hier wird ein Multi-Milliarden Markt mit dringenden Produkten des täglichen Bedarfs neu aufgerollt. Gerade in den jetzigen Zeiten sieht man wie wichtig alternative Ernährungskonzepte sein können.

The Planting Hope sammelt mehr als 8 Mio. CAD ein

Turbo-Boost für zukünftiges Wachstum startet!

Ende Februar veröffentlichte The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) eine Pressemeldung zur aktuellen Finanzierung von bis zu 7 Mio. CAD. Dabei können bis zu 8,75 Mio. Stücke zum Preis von 0,80 CAD bezogen werden.

Wie bereits vom Management angekündigt war die Platzierung knapp 2 Wochen später abgeschlossen. In der aktuellen Marktphase wäre es auch ein Erfolg gewesen, wenn das Unternehmen nur 5 oder 6 Mio. eingesammelt hätte.

Doch zur Überraschung aller, konnte das Unternehmen noch einen draufsetzen. Die Investorennachfrage war so groß dass die Platzierung deutlich überzeichnet war und Letzen endlich statt der angekündigten 7 Mio. sogar 8,05 Mio. CAD eingesammelt werden konnte.

Dies zeigt eindrucksvoll die unglaubliche Stärke der Aktie und vor allem wie überzeugt die Investoren von den sensationellen Produkten des Unternehmens sind. Die Investoren haben ganz genau erkannt welch unglaubliches Potential mit diesem Produktportfolio im aktuell explodierenden Food-Markt erreicht werden kann.

Jetzt kann das Unternehmen den Zündschlüssel umdrehen, die Produkte sind bereits in ganz Nordamerika flächendeckend bei allen großen Einzelhändlern gelistet. Doch mit den eingenommenen Mittel sollen vor allem in das Marketing und den Vertrieb der immer größeren Produktpalette investiert werden. Die Umsätze werden durch die Decke gehen!!!

Genau jetzt ist der ideale Zeitpunkt für den Einstieg. Die Phase der Experimente ist vorbei, jetzt soll die Kassen klingeln, denn das Unternehmen launcht jetzt fast schon im Wochenrhythmus ein neues Produkt nach dem anderen.

Die Geschmacksvielfalt kennt keine Grenzen mehr. Aber genauso wie die neuen Produktvariationen aus dem Boden sprießen, kommen fast täglich neue Verkaufsstellen und E-Commerce-Plattformen dazu. The The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) drängt massiv in verschiedene Märkte, die Resonanz ist gewaltig.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag!

Produktlistung bei United Natural Foods, eröffnet den Zugang zu zehntausenden weiteren Einzelhandelskunden in den USA

Diese Meldung der The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) kommt natürlich zum richtigen Zeitpunkt. Man sieht das Management überlässt nichts dem Zufall. Hier sind die Strukturen perfekt auf einander abgestimmt. Kein Wunder bei diesem perfekt eingespielten Team. Somit ist es keine Überraschung, dass die Produkte von nun an die bei United Natural Foods, Inc. (UNFI), dem größten börsennotierten Großhändler für gesunde und nachhaltige Lebensmittel in Nordamerika, gelistet sind.

Ab sofort kann die neue Hope and Sesame® Sesamemilk in gekühlten 48 oz-Flaschen in den Geschmacksrichtungen Ungesüßt Original und Ungesüßt Vanille vorbestellt werden. Die Produkte sind dann ab dem 1. März zu erwerben. Beide Produkte sind im UNFI Trend Report 2022 für neue Produkte aufgeführt, der landesweit an Tausende von Einzelhändlern verteilt wird.

Mit seinem ausgedehnten Vertriebsnetz von fast 50 Vertriebszentren in den Vereinigten Staaten und Kanada vertreibt UNFI natürliche, biologische und konventionelle Produkte an mehr als 30.000 Lebensmittelkunden, darunter Naturkostläden, unabhängige Einzelhändler, konventionelle Supermarktketten, E-Commerce-Händler und die Lebensmittelindustrie.

Also ein absoluter Ritterschlag für das Unternehmen und gleichzeitig ein regelrechter Umsatzboost!!!

Quelle: The Planting Hope Company

Julia Stamberger, CEO und Mitgründerin von Planting Hope äußert sich zur aktuellen Entwicklung mehr als begeistert:

"Die Aufnahme in den UNFI-Produktkatalog vergrößert unsere Reichweite und Zugänglichkeit in den gesamten Vereinigten Staaten. Wir glauben, dass die Größe und der Umfang des UNFI-Vertriebsnetzes dazu beitragen werden, die Marktdurchdringung und den Bekanntheitsgrad unserer Produkte signifikant zu beschleunigen. Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, Sesammilch für jeden Haushalt in den Vereinigten Staaten verfügbar zu machen. Dies wird sich auch deutlich in der Entwicklung der Aktie niederschlagen."

Absolut stark, was man in den letzten Monaten erreicht hat!

Und die Zeichen stehen weiter voll auf Wachstum!

In den letzten Monaten seit dem IPO der Gesellschaft, konnte das Management eine Vielzahl von erfolgreichen Produkteinführungen feiern. Innerhalb weniger Monate hat es das Management geschafft 17 Produkte innerhalb von drei Marken am Markt zu etablieren. Zudem wurden tausende von neuen Verkaufsstellen erschlossen und 40 neue E-Commerce-Angebote auf Online-Marktplätzen von Drittanbietern hinzugefügt. Doch es noch lange nicht Schluss, das Unternehmen legt nach!!!

Sehen Sie hier einen Großteil der beeindruckenden Produktfamilie!

Quelle: The Planting Hope Company

Ein Überblick der wichtigsten Produkteinführungen der letzten Wochen und Monaten:

Hope and Sesame® gekühlte Sesammilch in der 48 oz Flaschen in drei Geschmacksrichtungen



Hope and Sesame® lagerfähige Sesammilch im 1-Liter-Karton in sechs Geschmacksrichtungen



Hope and Sesame® Barista-Mischung



Mozaics Real Veggie Chips in nachhaltiger NEO Plastics Verpackung, in 0,75 oz



Einzelportionen und 3,5 oz Beuteln für den Einzelhandel, drei Geschmacksrichtungen in jedem Format



Veggicopia Griechische Kalamata Snack-Oliven, 1 oz-Beutel

Julia Stamberger, CEO und Mitbegründerin von Planting Hope, fasst die letzten ereignisreichen Monate mit eigenen Worten zusammen:

"Seit unserem Börsengang haben wir unser Geschäft durch Einzelhandels- und E-Commerce-Vertriebsnetze, innovative Produkteinführungen und die strategische Übernahme der RightRice®-Produktlinien signifikant ausgebaut. Wir haben uns klare strategische Prioritäten für 2022 gesetzt, darunter die Erweiterung der Produktlinien und der Produktionskapazitäten, um die steigende Nachfrage zu befriedigen, um uns für ein starkes Wachstum im Jahr 2022 und darüber hinaus zu positionieren. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die das Planting Hope-Team in den letzten Monaten geleistet hat. Mit der Unterstützung unserer Mitarbeiter und unserer Partner, haben wir es geschafft, aus Planting Hope, ein nachhaltiges, vielseitiges und profitables Unternehmen aufzubauen, das in der Lage ist, die pflanzliche Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu prägen. Unsere Marketing-, Betriebs- und strategischen Prioritäten sind aufeinander abgestimmt und unsere Unsätze sind für die wachsende Zahl von Kunden, die unsere Produkte täglich genießen, mehr als überzeugend."

Die Hope and Sesame® Sesammilch ist die weltweit erste kommerziell vermarktete Sesammilch, deren Hauptnährstoff aus Sesamsamen stammt und deren Entwicklung mehr als vier Jahre dauerte. Das Unternehmen verfügt daher über einen eklatanten "First Mover Advantage". Diese Produkte wurden bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und seit Q4 2021 sind diese im Einzelhandel und bei den Verbrauchern in Nordamerika und international zu erwerben.

Quelle: The Planting Hope Company

Sesammilch der Konkurrenz deutlich überlegen

Hope and Sesame® Sesammilch ist die erste kommerziell erhältliche Sesammilch in Nordamerika und eine der einzigen pflanzlichen Milchprodukte, die ernährungsphysiologisch mit Kuhmilch vergleichbar ist.

Quelle: The Planting Hope Company

Wier man dem Schaubild sehr gut entnehmen kann, ist die Sesammilch bezüglich der Nährstoffe sehr gut mit einer normalen Kuhmilch vergleichbar. Andere pflanzliche Milchprodukte, wie z.B. Hafermilch oder Mandelmilch, die weltweit einen Millliardenmarkt einnehmen, können gegenüber der Sesammilch nicht im Ansatz mithalten.

Eklatanter Unterschied ist der Proteinanteil der verschiedenen Milcharten. Im Gegensatz zu Mandel- oder Hafermilch, liegt dieser bei Sesam oder der gewöhnlichen Kuhmilch um das 8-fache höher.

Wenn man als Verbraucher die Umwelt entlassten möchte und bewusst zu einem pflanzlichen Produkt greift, wird in Zukunft an einer Sesammilch nicht mehr vorbei kommen, denn den Verbraucher ist es immens wichtig nicht nur nachhaltig zu aggieren sondern auch Nährstoffreich zu konsummieren.

Wenn Sie mehr über das sensationelle Produkt erfahren möchten, dann klicken Sie doch auf folgenden Link und sehen sich das offizielle Produktvideo der Planting Hope Company an:

https://www.plantinghopecompany.com/investors/corporate-video/

Planting Hope sammelt die besten Baristas aus ganz Nordamerika

Gründung einer einzigartigen Gemeinschaft!

Ganz aktuell gab das Management bekannt, dass die Gesellschaft das Hope and Sesame® Barista Board gegründet hat, eine einzigartige Gemeinschaft von Baristas und Coffeeshop-Besitzern aus ganz Nordamerika, mit dem Ziel, nachhaltige Ideen und Programme unter dem Motto "Do Better" in die Café-Branche zu etablieren

Quelle: The Planting Hope Company

Wo sollte man eher ansetzen als direkt bei den Profis. Diese Zielgruppe sind die besten Multiplikatoren und Influencern die man sich vorstellen kann. Diese extrem offensive Werbung wird dadurch direkt auf den Endkunden übertragen. Wenn der Profi das Produkt für empfehlenswert hält, wird es auch der Endkunde privat konsumieren.

Julia Stamberger, CEO und Mitbegründerin von Planting Hope, freut sich sehr etwas Neues und Einzigartiges geschaffen zu haben:

"Barista Blend ist eine Barista-freundliche Sesammilch, die großartig schmeckt, wunderbar schäumt und sowohl in heißen als auch in eisgekühlten Getränken ein Traum ist. Darüber hinaus bietet das Getränk 4 g vollständiges Protein pro Portion. Wir schaffen eine Gemeinschaft, die es so noch nie gegeben hat, und laden Baristas und Coffeeshop-Besitzer dazu ein zusammenzukommen, um einen nachhaltigen Einfluss auf die gesamte Café-Branche zu haben. Alles beginnt von innen, und wir sind stolz darauf, eine Milch auf pflanzlicher Basis entwickelt zu haben, mit der Baristas ein gutes Gefühl für ihren Körper und den Planeten haben, ohne auf Geschmack oder Qualität verzichten zu müssen. Wir fühlen uns geehrt, mit so vielen talentierten Baristas und Coffeeshopbesitzern zusammenzuarbeiten, die unser Engagement für Nachhaltigkeit und Ernährung teilen."

Fazit: The Planting Hope schaltet gleich mehrere Gänge nach oben

Der Börsenneuling The Planting Hope Company Inc. (WKN: A3C7Y3). entwickelt, lanciert und vertreibt einzigartige innovative pflanzliche und umweltfreundliche Lebensmittel- und Getränkemarken.

Hope and Sesame® Sesammilch ist die erste kommerziell erhältliche Sesammilch in Nordamerika und eine der einzigen pflanzlichen Milchprodukte, die ernährungsphysiologisch mit Kuhmilch vergleichbar ist.

Der Markt in diesem Bereich verzeichnet gigantische Wachstumsraten und die Investorenstimmung ist extrem bullisch. Statistischen Schätzungen zufolge wird sich der Bedarf in den kommenden 10 Jahren auf bis zu 95 Mrd. CAD vervierfachen. Allein knapp 75% dieser stolzen Summe fällt auf den Milchmarkt.

Erst kürzlich erwarb die Gesellschaft die führende alternative Reismarke RightRice® von Betterer Foods, Inc. Die Transaktion wurde zu 7 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Der Kauf führt bei Planting Hope zu einem sofortigen Umsatz- und Gewinnzuwachs. Das Produkt ist bereits seit 2019 in ganz Nordamerika äußerst erfolgreich im gesamten Einzelhandel vertreten.

Dass die Produkte vor allem auch bei den Investoren sehr gut ankommen, zeigt die aktuelle Finanzierung. Eigentlich wollte das Unternehmen bis zu 7 Mio. CAD einsammeln. Auf Grund der massiven Nachfrage von den Märkten war das Placement aber deutlich überzeichnet. So flossen nun dem Unternehmen knapp über 8 Mio. CAD zu, um das Marketing und den Vertrieb der neu gelaunchten Produkte massiv anzuschieben.

Nun die Zeit der Kommerzialisierung der Produkte gekommen. Das Unternehmen hat also einen Schritt in eine völlig neue Dimension gestartet, denn jetzt wird das Unternehmen durch den stetig steigenden Umsatzwachstum getrieben.

Das gesamte Produktportfolio ist mittlerweile flächendeckend in ganz Nordamerika erhältlich. Zudem konnte das Management kürzlich zwei weitere Groß-Distributoren für sich gewinnen, die jeweils bis zu 30.000 Einzelhändler, Naturkostläden oder E-Commerce-Händler ansteuern. Dies birgt ein zusätzliches massives und nachhaltiges Umsatzwachstum.

Noch ist Zeit, dass auch Sie reagieren. So eine geniale Firma und Einstiegs-Chance werden Sie so schnell nicht noch einmal bekommen, denn wir sind einer der Ersten, die dieses Unternehmen in Deutschland entdeckt haben.

Wir erwarten in den kommenden Wochen und Monaten trotz der teilweise turbulenten Handelstage an den weltweiten Börsen eine starke Rückmeldung von den Märkten, die dieses Unternehmen weiter massiv befeuern könnten. Seien Sie also schnell, denn hier dürfen Sie wirklich keine Sekunde zu lange zögern. The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) startet durch!!!!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden "Webseite" genannt.

Die Inhalte der "Webseite", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der "Webseite", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochenen Unternehmen The Planting Home Company wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA72749F2008