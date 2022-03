The following instruments on XETRA do have their first trading 23.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.03.2022Aktien1 IT0005275778 Neodecortech S.p.A.2 US57403M1045 The Marygold Companies Inc.3 FR0014008WS3 Electricité de France S.A. BZR4 DE000A3MQDB5 MEDIQON Group AG BZR5 CA12670M1059 CVW CleanTech Inc.Anleihen/ETP1 XS2462466611 Akzo Nobel N.V.2 DE000A3MQS56 Vonovia SE3 DE000A3MQS72 Vonovia SE4 XS2462468740 Akzo Nobel N.V.5 XS2461234622 JPMorgan Chase & Co.6 XS2462321303 Nestlé Finance International Ltd.7 XS2342732562 Volkswagen International Finance N.V.8 XS2462321212 Nestlé Finance International Ltd.9 DE000A3MQS64 Vonovia SE10 DE000DD5ASY2 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank11 AT0000A2VLS1 Erste Group Bank AG12 XS2462321485 Nestlé Finance International Ltd.13 DK0030506886 Nykredit Realkredit A/S14 XS2461741212 The Toronto-Dominion Bank15 US718286CR66 Philippinen, Republik der16 US718286CQ83 Philippinen, Republik der17 US906548CU41 Union Electric Co.18 XS2342732646 Volkswagen International Finance N.V.19 DE000DK041F7 DekaBank Deutsche Girozentrale20 DE000DK041E0 DekaBank Deutsche Girozentrale21 DE000HLB4173 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB71B4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB7069 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB7051 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 USU55288AB72 McAfee Corp.26 GB00BNRRFY34 CoinShares FTX Physical Staked Solana