Das Ende der Homeoffice-Pflicht bringt Teams an Ort und Stelle im Rahmen hybrider Arbeit wieder zusammen. Doch Führungskräfte sollten diese teilweise Rückkehr ins Büro sinnvoll begleiten. Während der Coronakrise hat sich die Arbeitswelt grundlegend verändert. Vom Büro ging es ins Homeoffice und jetzt in weiten Teilen in den Hybridmodus. Wenn Führungskräfte jetzt erleichtert zu den Büro-Rückkehrern sagen "Weiter so wie vor Corona!", machen sie jedoch einen Fehler. Das findet Karin Zintz-Volbracht, Coach und Agile Organisationsberaterin. Gerade die hybride Zusammenarbeit von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...