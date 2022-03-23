BARCLAYS HEBT ING AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 10,90 EURBARCLAYS SENKT KBC GROEP AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 63,80 (69,30) EURBARCLAYS NIMMT SAMPO OYJ MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 42 EURBARCLAYS NIMMT TRYG A/S MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 195 DKKCITIGROUP HEBT UMICORE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 46 (36) EURDEUTSCHE BANK SENKT TOTALENERGIES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 48,10 (53,50) EURGOLDMAN HEBT AIR LIQUIDE AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - ZIEL 176 (184) EURGOLDMAN SENKT AKZO NOBEL AUF 'BUY' (CONVICTION BUY LIST) - ZIEL 105 (134) EURGOLDMAN HEBT CLARIANT AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 20,10 (22,90) CHFGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3900 (4420) CHF - 'NEUTRAL'HSBC SENKT BEAZLEY AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 480 (610) PENCEJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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