DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch leichter. Gegen 8.20 Uhr verliert er 14 Ticks auf 159,25 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 159,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,42, das -tief bei 159,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.961 Kontrakte.

Der Abwärtstrend ist intakt, denn der Bund-Future markierte zuletzt immer neue Tiefs. "Das Bullenlager ist dermaßen geschwächt, dass ein Sprung über 160 zuletzt nicht mehr gelang", heißt es bei der DZ. "Charttechnisch bleibt der Bund-Future weiterhin stark angeschlagen, Unterstützungsmarken werden langsam rar", so das Haus. Die 10-jährige Bundesanleihe lässt die Rendite-Marke von 0,5 Prozent nun weiter hinter sich.

Datenseitig gibt es am Mittwoch kaum Impulse für das Geschehen an den Finanzmärkten, denn in den USA stehen lediglich die Neubauverkäufe an.

March 23, 2022 03:31 ET (07:31 GMT)

