FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FREEMAN GOLD CORP. 3WU CA35658P1053
AB/FROM ONWARDS 23.03.2022 08:18 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FREEMAN GOLD CORP. 3WU CA35658P1053
AB/FROM ONWARDS 23.03.2022 08:18 CET
FREEMAN GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de