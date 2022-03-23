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WKN: 873226 ISIN: AU000000CVN8 Ticker-Symbol: CJB 
Frankfurt
23.03.22
08:00 Uhr
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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