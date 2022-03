Heute können Sie am besten mit einem kurzfristigen Long-Hebelzertifikat an der DAX-Bewegung verdienen. Warum und wie lesen Sie in diesem Trading-Tipp! Jeden Börsentag! Nicht verpassen! Ihr DAX Trading-Tipp des Tages!Wir stehen heute Morgen im DAX um 08.24 Uhr bei 14.538 DAX-Punkten. Das ist gegenüber dem Xetra-Schluss vom Dienstag von 14.473 ein Aufschlag von 65 Punkten. Gestern kauften wir das Long-Hebelzertifikat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...