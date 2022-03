Foto: ShutterstockDer deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Am Mittwochmorgen wurde der DAX +0,38% zeitweise rund 0,7 Prozent höher bei 14.578 Punkte taxiert. Vor einer Woche hatte der deutsche Leitindex mit 14.553 Punkten den bisherigen Höhepunkt seiner rasanten Erholung vom Tief erreicht, auf das er im Zuge des Ukraine-Kriegs in der zweiten März-Woche gefallen ...

