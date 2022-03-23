DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RALLYE S.A. 18-24 MTN CH0398013778 24.03.2022 HZE/EOT
RALLYE 16-30 CV RAYE FR0013215415 24.03.2022 HZE/EOT
RALLYE S.A. 17/23 MTN FR0013257557 24.03.2022 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RALLYE S.A. 18-24 MTN CH0398013778 24.03.2022 HZE/EOT
RALLYE 16-30 CV RAYE FR0013215415 24.03.2022 HZE/EOT
RALLYE S.A. 17/23 MTN FR0013257557 24.03.2022 HZE/EOT
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