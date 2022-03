Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Russische Enteignungen & STRABAG-SyndikatThomas und Max sprechen über wirtschaftliche Konsequenzen des russischen Krieges in der Ukraine. Wird es zu Enteignungen kommen? Warum hat Haselsteiner das STRABAG-Syndikat aufgekündigt? Was ist überhaupt ein Syndikat? Thomas weiß es!01:00 - Community Fragen02:00 - Wo ist der HV Slider?08:15 - Wir machen unsere eigene Software!11:40 - Wie wird im Fonds nachgekauft?16:30 - Aus für das STRABAG Syndikat25:00 - Drohen Enteignungen sind Russland?Own360 (00:35:46), 23.03. Der wahre Clou der Tesla Giga-Factory und Cloud-Spezialist im Fokus23.3.2022 - Der tägliche Börsen-Shot In der heutigen Folge "Alles auf Aktien" sprechen ...

