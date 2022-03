Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Deutliche Kursgewinne gab es für den heimischen Markt, der ATX konnte sich am Dienstag um 1,6% verbessern. Trotz unveränderter Belastungsfaktoren durch den Krieg in der Ukraine ging es wieder nach oben, allerdings scheinen die Bedenken unter den Anlegern weiterhin sehr groß zu sein, vor allem Inflationssorgen und Rezessionsängste drücken teilweise auf die Stimmung und sorgen für erhöhte Nervosität. Unter den Einzelwerten sorgte vor allem Palfinger für Aufsehen, der Kranhersteller sprach am Montagabend eine Gewinnwarnung aus, infolge des Ukraine-Krieges wird das operative Ergebnis 2022 wahrscheinlich unter dem Rekord des Vorjahres liegen, das Produktionsvolumen wird in den kommenden Wochen reduziert ...

