Die Aurelius Aktie lieferte überzeugende Zahlen für 2021 ab, meldete dieses Jahr bereits diverse Zukäufe, insbesondere wieder "ein fettes Co-Investment mit dem neuen Aurelius-Fonds, schaffte den Exit bei Ideal Shopping in drei Einzelschritten, verkaufte die AKAD-Beteiligung, und jetzt noch ein "Zückerli"-Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) wird der am 21. Juni 2022 stattfindenden Hauptversammlung der Gesellschaft vorschlagen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten. Dies entspricht ...

