NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BP von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 465 auf 490 Pence angehoben. Analyst Martijn Rats schätzt den europäischen Energiesektor in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie attraktiv ein, änderte allerdings seine Präferenzliste hin zu BP. Der britische Ölriese erwirtschafte die höchsten Renditen im Bereich der Öldistribution und sei nun gemeinsam mit Shell sein bevorzugter Wert. Russland-Risiken seien in der Aktie eingepreist und die Strategie der Briten werde klarer./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 21:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

