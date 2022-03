Die Beteiligungsfirma Indus Holding AG (ISIN: DE0006200108) will eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Damit wird die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (0,80 Euro) um knapp 31 Prozent gesteigert. Beim derzeitigen Aktienkurs von 31,45 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,34 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 31. Mai 2022 statt. Die im SDAX gelistete ...

