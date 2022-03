NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eni von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, während das Kursziel von 16,30 auf 15,30 Euro gesenkt wurde. Analyst Martijn Rats schätzt den europäischen Energiesektor in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie attraktiv ein, änderte allerdings eine Position in seiner Präferenzliste von Eni zu BP. Eni erziele in der Öldistribution nur eine durchschnittliche Rendite und die Attraktionen des Ölkonzerns seien mittlerweile von Anlegern anerkannt./tih/mis



