Der zweite Ausfall in zwei Tagen betraf vorwiegend den Streamingdienst Apple Music und den App-Store. Auch Dienste wie Wetter, die iCloud-Web-Apps und das Game-Center reagierten verlangsamt bis gar nicht. Am Dienstag ist es erneut zu einer Störung beim kalifornischen Tech-Unternehmen Apple gekommen. Schon am Montag zuvor waren viele Dienste des Unternehmens ausgefallen. Teils war es zu Ausfällen der Online-Infrastruktur des Hauses gekommen. Laut Apples Systemstatusseite dauerten die Probleme etwas länger als zwei Stunden an. In Deutschland konnten wir erst nach knapp vier Stunden die Rückkehr zu ...

