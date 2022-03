München (ots) -- 22 Promis kämpfen um 50.000 Euro Siegprämie und den Titel "Realitystar 2022"- Moderation: Cathy Hummels- Ausstrahlung der dritten Staffel ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags in der Preview auf RTL+RTLZWEI gibt den lang ersehnten Ausstrahlungstermin der dritten Staffel "Kampf der Realitystars" bekannt: Am 13. April 2022 um 20:15 Uhr wird die mit Spannung erwartete erste neue Folge des Quotenhits "KDRS" gesendet. Am Starstrand treten in Staffel drei unter anderem gegeneinander an: Bekannte Gesichter wie Jan Leyk, Elena Miras, Mike Cees, Yeliz Koc, Fürst Heinz und Iris Klein. Neu in der aufregenden Realitystars-Szene: Überraschungspaket und Rapperin Rich Nana sowie Reality-Praktikant Enrico Elia. Moderatorin Cathy Hummels hat den bunten Strauß an 22 siegeshungrigen Wettstreitenden wieder ganz genau im Blick und sorgt Sendung für Sendung für Klarheit in der "Stunde der Wahrheit".Bei "Kampf der Realitystars" leben dieses Jahr die Influencerin Yeliz Koc, Kultbauer Schäfer Heinrich, TV-Astrologe Malkiel Rouven Dietrich, "Love-Island"-Powerfrau Elena Miras, TV-Detektivin Sharon Trovato, Rap-Star Rich Nana, Ex-"Temptation-Island"-Kandidat Yasin Mohamed, Ex-"Bachelorette"-Kandidat Mike Cees, Ex-"GNTM"-Model Larissa Neumann, "Richter Gnadenlos" Ronald Schill, Ex-"GNTM"-Kultteilnehmerin Tessa Bergmeier, "Trödeltrupp"-Experte Mauro Corradino, IT-Girl Nina Kristin, Ex-"Aftersun"-Moderatorin Chethrin Schulze, Papeterie-Inhaberin Sissi Hofbauer, "Love-Island"-Gewinner Paco Herb, Ex-"BTN"-Star Jan Leyk, TV-Royal Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, die Zwillingsinfluencerinnen "Jakic-Twins", "BTN"-Urgestein Martin Wernicke, Wolfsburger Influencer Enrico Elia und "Katzen-Mama" Iris Klein gemeinsam in der wunderschönen Sala am Starstrand.Eins steht dabei fest: In dieser paradiesischen Kulisse kann es sich keiner der Realitystars zu bequem machen: Immer wieder werden neue Stars angespült und haben sogleich die Macht: Sie fällen die Entscheidung, wer die Sala bei der nächsten "Stunde der Wahrheit" verlassen muss. Außerdem gilt für die Realitystars in actionreichen Spielen immer wieder unter Beweis zu stellen, dass sie den Titel "Realitystar 2022" auch verdient haben. Wer kann sich safen und wer wird an den Challenges und dem Zusammenleben scheitern? Wer schließt geschickt Allianzen und wer wird rausgekickt?Mitfiebern und diskutieren können Fans auf dem offiziellen Instagram-Account @kampfderrealitystars, der noch mehr unterhaltsamen "KDRS" Content liefert, sowie der RTLZWEI-Facebook-Seite und dem RTLZWEI TikTok-Channel. Auch auf YouTube ("Kampf der Realitystars") erhalten Fans der Reality-Show über die Ausstrahlungen hinaus extra Videomaterial."Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.Über "Kampf der Realitystars"Am Traumstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den sagenumwobenen Titel "Realitystar 2022". Doch auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Immer wieder müssen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen die Gruppe verlassen und sich Moderatorin Cathy Hummels in der "Stunde der Wahrheit" stellen, während Neuankömmlinge dazustoßen. Das Format wird von Banijay Productions Germany realisiert.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100886920