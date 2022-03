DJ High-End-Show und Live-Aufnahmen - Neueröffnung im Klangschloss mit musikalischem Top-Event vom 8. bis 10. April

Greifensee/Zürich (pts013/23.03.2022/10:20) - Mit einem Paukenschlag öffnet das Klangschloss nach zwei Jahren Pandemiepause wieder die Pforten: Wir werden erleben, wie Musik im neuen Konzertsaal des benachbarten Landenberghauses aufgenommen wird, und wie sie sich im Vergleich über die ausgestellten High-End-Musikanlagen anhört. Jeden Tag wird jeweils eine Schweizer Band aus Klassik, Folk und Jazz in fünf 20-minütigen Sessions für eine "straight2tape®"-Doppel-LP aufgenommen, puristisch, rein 2-kanalig und direkt auf Tonband. Zwei der Sessions werden live und in HiRes-Qualität über alle ausgestellten Musikanlagen wiedergegeben - ein einzigartiges Ereignis.

Die Akustik des neuen Konzertsaals ist schlicht grossartig und besonders für Aufnahmen von akustischer Musik ein Juwel. Zwei Testaufnahmen, welche im Januar 2021 mit dem Ensemble Fratres aufgenommen wurden, kann man auf https:// www.klangschloss.ch/shop als HiRes-Musikfiles runterladen. Das Streichertrio, begleitet vom Panflötisten Hanspeter Oggier wird am Freitag bekannte Stücke aus Barock bis Filmmusik erfrischend und mit einer exotischen Klangnote interpretieren. Das gilt auch für das Appenzeller Trio Anderscht mit zwei Hackbrettern und Kontrabass, denn der Name ist Programm und dies reicht bis zu Deep Purple. Begleitet wird das Trio durch die Violonistin Bettina Boller. Der Sonntag steht im Zeichen des funky New Orleans-Style Jazz von Saxophonistin Nicole Johänntgen mit ihrem Quartett Henry.

Das neue Landenberghaus wartet auch mit einem Bistro und weiteren Ausstellungsräumen auf. Dort zelebrieren die Liebhaber des Vinyls, der Verein AAA, musikalisch die beginnenden 70er Jahre. Zu einem Glas Wein taucht man in 50-jährige Musik ab, die über 50-jährige HiFi-Anlagen abgespielt wird. In einem musikalischen Vortrag begleitet der bekannte Musikredaktor Lothar Brandt diese kreative Epoche. Nicht fehlen darf überdies die Schallplattenbörse.

Fürstlich hört es sich wie immer im Schloss Greifensee an. Die ausgestellten High-End-Musikanlagen, darunter viele von Schweizer Herstellern, werden die Besucher überraschen, spätestens, wenn die Recording-Sessions live darüber zu hören sind.

Das Tagesticket inklusive der Besuche der Sessions kostet 40 CHF, ohne die Besuche 20 CHF.

Der Schlosspass für den Besuch der Sessions und Ausstellung an allen drei Tagen kostet 60 CHF/EUR.

Online gekaufte Tickets werden mit einem Getränkebon belohnt.

Infos: https://www.klangschloss.ch

Adresse: Schloss Greifensee, Im Städtli, 8606 Greifensee (nahe Zürich)

