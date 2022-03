Mehr Autos gekauft, mehr Fahrzeuge verkauft: Die Auto1 Group (WKN: A2LQ88) meldet Rekordergebnisse für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2021 und blickt optimistisch in die Zukunft. Hilft das der Aktie wieder auf die Sprünge, die in diesem Jahr schon -47% verloren hat? Offenbar nicht, denn heute stürzt der Kurs um -11,75% auf 9,99 € ab. Die Auto1 Group ist ein 2012 gegründetes Unternehmen mit juristischem Sitz in München und Verwaltungssitz ...

