DJ Volkswagen plant Batteriezellfabrik in Valencia

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will eine Batteriezellproduktion in Spanien aufbauen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, plant er eine neue Zellfabrik in Valencia mit mehr als 3.000 Arbeitsplätzen. Zusammen mit externen Lieferanten betrage die Gesamtinvestition mehr als 7 Milliarden Euro. Die Pläne stehen aber noch unter dem Vorbehalt der Genehmigungen und der Bewertung des spanischen Förderprogramms "PERTE" für Elektrofahrzeuge, für das sich VW bewerben will.

Die Gigafactory Valencia wäre nach Salzgitter der zweite Zellfabrik-Standort von Volkswagen und der erste außerhalb Deutschlands. Angestrebt wird eine jährliche Produktionskapazität von 40 Gigawattstunden. Der Bau der Anlage soll bis Ende des Jahres beginnen, damit die Serienproduktion 2026 starten kann.

Volkswagen plant in Europa gemeinsam mit Partnern sechs Gigafabriken mit einer Jahreskapazität von 240 Gigawattstunden. Salzgitter soll 2025 die Produktion aufnehmen.

March 23, 2022 05:42 ET (09:42 GMT)

