Autonomes und smartes Fahren gehört zu den heißesten Trends in der Automobilität. Dafür sind komplexe Plattformen und eine hohe Rechenleistung nötig. Um sich diese zu sichern, verkündete der chinesische Autobauer BYD, dass in Zukunft Technologien des Chipherstellers Nvidia eingesetzt werden.Ab 2023 will BYD einen Teil seiner Fahrzeuge mit der Plattform Nvidia Drive Hyperion ausstatten. Diese ist mit einer kompletten Sensorsuite ausgestattet, die unter anderem über Kameras, Radar- und Ultraschallgeräte ...

