Beflügelt von der Klarheit über die Zinssätze der US-Notenbank stieg Bitcoin in der letzten Woche um 8 % und kämpfte mit der Marke von 42.000 USD. Ethereum übertraf seinen größeren Bruder und stieg um 13% auf 3.000 USD nach dem erfolgreichen Testen von The Merge" und einer Reihe weiterer bullischer Nachrichten: Das Europäische Parlament lehnte das Verbot von Proof of Work-Blockchains ab, der ukrainische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...