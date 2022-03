Kaum ein Thema beschäftigt Unternehmen derzeit so stark wie die Sicherheit ihrer IT-Systeme. So soll sich der weltweite Schaden durch Cyber-Kriminelle im vergangenen Jahr auf knapp sechs Billionen Dollar beziffert haben. Ab 2025 erwarten die Experten von Cybersecurity Ventures einen jährlichen globalen Schaden von unglaublichen 10,5 Billionen Dollar. Angesichts dieser besorgniserregenden Zahlen kommt künftig kaum ein Unternehmen ohne große Investitionen in die IT-Sicherheit aus.Und so haben laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...