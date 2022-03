Wie die Vienna Insurance Group mitteilt, fand heute das Closing des Erwerbs des Geschäfts von Aegon in Ungarn statt, nachdem die ungarischen Behörden ihre Zustimmung zum Unternehmenserwerb erteilt hatten. Gemeinsam mit der bestehenden VIG-Versicherungsgesellschaft Union wird die VIG-Gruppe in Ungarn Marktführer. Das Closing der Beteiligung der ungarischen Staatsholding Corvinus zu 45 Prozent an den ungarischen Versicherungsunternehmen der VIG-Gruppe ist für den 25. März 2022 vorgesehen. Das Closing wird mit dem Vollzug des Erwerbs des Geschäfts von Aegon in Polen, Rumänien und der Türkei nach Erhalt der jeweiligen behördlichen Genehmigungen abgeschlossen.

