DGAP-Ad-hoc: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Prognose

Einbecker Brauhaus AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2022



23.03.2022 / 12:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Einbecker Brauhaus AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2022



Für das Geschäftsjahr 2022 hat der Vorstand heute eine neue Prognose aufgestellt. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine und massiver Kostensteigerungen in vielen Bereichen (Rohstoffe, Energie, Transporte u.a.) erwartet der Vorstand einen Jahresüberschuss, der deutlich unter dem Überschuss für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von TEUR 614 liegen wird. Als Folge der aktuellen Entwicklungen lässt sich der zu erwartende Jahresüberschuss jedoch noch nicht beziffern. Einbeck, den 23. März 2022





Kontakt:

Martin Deutsch

Vorstand 23.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de