ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Die wichtigsten Kennziffern seien stärker als in der Hochphase der Pandemie, was trotz starker Vergleichswerte für gesunde Nachfrage spreche, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali am Dienstagabend in einer Reaktion auf eine Internet- und Medienkonferenz. Im zweiten Halbjahr rechnet der Experte mit mehr Dynamik beim Essenslieferanten. Der Profitabilitätsweg sei klar vorgezeichnet./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2022 / 17:38 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

