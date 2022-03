Der Absturz einer Boeing 737 in China ist nicht nur in menschlicher Hinsicht eine Tragödie. Auch an der Börse hatte das ganze schwerwiegende Auswirkungen, allem voran auf den Flugzeughersteller Boeing. Nachdem der mit heftigen Problemen bei der 737 Max schon schwer zu kämpfen hatte, befürchteten nicht wenige schon den nächsten Skandal aufkommen.Bisher ist noch nicht geklärt, ob und inwieweit Boeing (US0970231058) für den schrecklichen Unfall mitverantwortlich sein könnte. Die Möglichkeit, dass es sich um einen technischen Defekt gehandelt ...

