Zum achten Mal in Folge hat der KFM Fonds seine jährliche Ausschüttung vollzogen: Die 2,10 EUR bedeuten rund 4,4% Rendite je Anteil. Anleger profitieren zum achten Mal in Folge von der Ertragskraft des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und einer damit verbundenen beständigen Ausschüttungs-Rendite. Wie in den Vorjahren erhalten die Anleger der Anteilsklasse M (WKN A1W5T2) des Deutschen Mittelstandsanleihen ...

