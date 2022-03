Belastet wurde der Euro durch die trübere Stimmung an den Aktienmärkten.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Am Mittag sank die Gemeinschaftswährung auf 1,0982 Dollar. Sie kostete damit gut einen halben Cent weniger als im Tageshoch. Stark zurückgegangen ist der Euro auch gegenüber dem Franken. Nachdem er am Morgen noch die Marke von 1,03 übersprungen hatte, wird er derzeit zu 1,0272 gehandelt. Der US-Dollar hingegen steht...

