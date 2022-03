DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.487,50 -0,4% -5,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.559,00 -0,6% -10,8% Euro-Stoxx-50 3.887,70 -1,0% -9,6% Stoxx-50 3.692,51 -0,4% -3,3% DAX 14.355,27 -0,8% -9,6% FTSE 7.480,99 +0,1% +1,2% CAC 6.619,92 -0,6% -7,5% Nikkei-225 28.040,16 +3,0% -2,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 159,63 +0,20 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,49 -0,01 +0,67 US-Rendite 10 J. 2,38 -0,01 +0,87

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 112,19 109,27 +2,7% 2,92 +51,7% Brent/ICE 118,81 115,48 +2,9% 3,33 +54,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,07 1.920,86 +0,4% +7,22 +5,4% Silber (Spot) 24,98 24,78 +0,8% +0,20 +7,2% Platin (Spot) 1.025,75 1.025,65 +0,0% +0,10 +5,7% Kupfer-Future 4,70 4,69 +0,3% +0,01 +5,3%

Spekulationen auf weitere Sanktionen gegen Russland treiben die Ölpreise nach oben. Stützend wirken nach Angaben aus dem Handel auch Medienberichte, wonach eine wichtige russisch-kasachische Ölpipeline ihre Lieferungen über ein Terminal am Schwarzen Meer mehrere Wochen lang um täglich eine Million Barrel verringern muss. Grund seien Sturmschäden.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit kleinen Verlusten dürften die US-Börsen am Mittwoch in den Handel starten. Die zuletzt deutlich falkenhafteren Aussagen von Vertretern der US-Notenbank und der unvermindert andauernde Krieg in der Ukraine dürften die Anleger zurückhaltend agieren lassen. Im Blick steht auch der Besuch von US-Präsident Joe Biden in Europa. Biden wird in Brüssel und Warschau zu Gesprächen mit den Verbündeten der USA über die Lage in der Ukraine erwartet. Beobachter gehen davon aus, dass der Präsident weitere Sanktionen gegen Russland verhängt und zusätzlichen Druck auf China ausübt, um Peking von der Unterstützung Russlands abzuhalten.

Die Agenda der Konjunkturdaten ins überschaubar. Veröffentlicht werden nur die Februar-Daten zu den Neubauverkäufen. Allerdings sind Auftritte verschiedener US-Notenbankvertreter angekündigt. Anleger sind gespannt, ob diese auf einer Linie liegen mit den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, der jüngst die Möglichkeit eines Zinsschrittes um 50 statt 25 Basispunkte bei der nächsten Zinssitzung ins Spiel gebracht hatte.

Unter den Einzelwerten fallen Adobe im vorbörslichen Handel um 2,7 Prozent. Das Softwareunternehmen hat zwar in seinem ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als von Analysten erwartet, doch enttäuschte der Ausblick. Gamestop springen um fast 15 Prozent. Hier treibt die Mitteilung, dass RC Ventures, ein Beteiligungsunternehmen von Gamestop-Chairman Ryan Cohen, weitere 100.000 Aktien des Videospieleeinzelhändlers erworben hat. Cohen besitzt damit 11,9 Prozent an Gamestop bzw. 9,1 Millionen Aktien. Erst in der Vorwoche hatte Gamestop einen unerwarteten Verlust, aber auch überraschend gute Umsätze ausgewiesen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:00 Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) PROGNOSE: -12,9 zuvor: -8,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Steigende Ölpreise und die hohe Inflation verdüstern die Konjunkturaussichten. Das ifo-Institut hat seine Inflationsprognose erhöht und die Prognoe des Wirtschaftswachstums gesenkt. Entsprechend fallen die europäischen Aktienmärkte am Mittwochmittag zurück. An der Spitze der Gewinner liegen die Ölwerte mit einem Plus ihres Stoxx-Branchen-Index von 1,6 Prozent. Hier treibt der ungebrochene Anstieg der Ölpreise. Bei den Banken (-1,4%) werden nach dem jüngsten Aufwärtsschub dagegen ein paar Gewinne mitgenommen. Ähnliche Minuszeichen weisen Versorger und Technologiewerte auf, sie leiden unter den steigenden Renditen. Im DAX sind eher defensive Werte gesucht wie FMC und Fresenius mit leichten Kursaufschlägen. Unter Druck stehen Onlinehändler Zalando, Hellofresh und Delivery Hero mit Verlusten zwischen 3 und 5 Prozent. Nach einem enttäuschenden Ausblick brechen LPKF Laser um 17 Prozent ein. Auch bei Auto1 (-14%) belastet ein negativer Ausblick. Morphosys können sich um 3,2 Prozent erholen. Hier stützt die Zulassung des Krebsmittels Tafasitamab in der Schweiz. Gerresheimer legen um 2,7 Prozent zu. Hier haben sich die Analysten von JP Morgan leicht positiv geäußert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:57 Uhr Di, 17:13 % YTD EUR/USD 1,0990 -0,4% 1,1033 1,1017 -3,4% EUR/JPY 132,68 -0,8% 133,67 132,85 +1,4% EUR/CHF 1,0270 -0,3% 1,0312 1,0272 -1,0% EUR/GBP 0,8328 +0,1% 0,8310 0,8312 -0,9% USD/JPY 120,72 -0,4% 121,14 120,58 +4,9% GBP/USD 1,3197 -0,6% 1,3277 1,3253 -2,5% USD/CNH (Offshore) 6,3879 +0,2% 6,3858 6,3761 +0,5% Bitcoin BTC/USD 41.995,36 -1,3% 42.241,16 42.697,98 -9,2%

Der Dollar profitiert von den zuletzt deutlich falkenhafteren Äußerungen der US-Notenbank. Für den Dollarindex geht es um 0,3 Prozent nach oben. Erwartungen, dass die EZB ihre Zinsen stärker erhöhen wird als bislang gedacht, begrenzen laut Monex Europe derweil die Verluste des Euro zum Dollar. Am Markt würden mittlerweile etwa drei EZB-Zinsanhebungen in den kommenden zwölf Monaten eingepreist, nachdem die Notenbank in der Vorwoche trotz der vom Ukraine-Krieg ausgehenden Unsicherheiten ihre Stimuli-Maßnahmen beschleunigt verringert habe. "Das hat den Euro davor beschützt, am Montag und Dienstag stärker gegenüber dem Dollar nachzugeben und dürfte dem Euro in den kommenden Monaten mit steigenden US-Renditen Halt bieten".

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Auf breiter Front ist es am Mittwoch an den ostasiatischen Aktienmärkten aufwärts gegangen. Stützend wirken feste Vorgaben der Wall Street und besonders in Tokio die Schwäche des Yen. Wie schon in den USA zu beobachten, führten Aktien aus dem Techniksegment die Gewinnerlisten an. Sie hatten in den vergangenen Wochen zu den größten Verlierern gehört. Alibaba Group legten in Hongkong um 6,9 Prozent zu - erneut befeuert von der Mitteilung, weitere Aktien im Volumen von 25 Milliarden US-Dollar zurückkaufen zu wollen. In Tokio trieb das den Kurs von Softbank um 7,2 Prozent - Softbank hält eine größere Beteiligung an Alibaba. Daneben waren auch Finanztitel stärker gesucht. Sie profitierten von den anziehenden Marktzinsen angesichts des eingeleiteten Zinserhöhungszyklus in den USA. Xiaomi gewannen 5,2 Prozent, obwohl der Smartphonehersteller im vierten Quartal 2021 wegen Wertminderungen einen Gewinneinbruch verzeichnete hatte. Allerdings schoss zugleich der Umsatz um über 20 Prozent nach oben. Geely verbesserten sich um 2,8 Prozent. Ähnlich wie bei Xiaomi sank bei dem Autobauer 2021 der Gewinn, während der Umsatz deutlich zulegte. Nomura Research Institute fielen in Tokio um 5,0 Prozent zurück, nachdem die Mutter Nomura Holdings (+2,5%) angekündigt hatte, Teile der Beratungstochter zu verkaufen. In Hongkong lagen Anta Sports zuletzt 5,9 Prozent im Minus. Die Sportartikelkette sprach von einem schwierigen Umsatzausblick 2022. In Sydney machten Uniti Group einen Satz um knapp 11 Prozent nach oben, bevor die Aktie vom Handel ausgesetzt wurde. Hintergrund waren Medienberichte, wonach es einen zweiten Bieter für den Telekomdienstleister geben soll.

CREDIT

Der Anstieg der Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten ist am Mittwoch erst einmal gestoppt. "Mittlerweile ist schon einiges an negativen Nachrichten eingepreist", so ein Händler. Er verweist darauf, dass der Spread zwischen dem iTraxx Europa und dem Crossover seit Jahresbeginn um fast 100 Basispunkte zugenommen habe, "vor allem wegen der Zinswende und der steigenden Renditen", wie er sagt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

TARIFSTREIT POSTBANK

Die Deutsche Bank und die Gewerkschaft Verdi haben sich in der dritten Verhandlungsrunde auf ein Tarifergebnis für die Mitarbeiter der Postbank geeinigt. Verdi-Verhandlungsführer Jan Duschek sprach von einem "guten Ergebnis für die Beschäftigten in extrem unsicheren Zeiten".

VOLKSWAGEN

March 23, 2022

