Musiker, Produzent und Unternehmer Pharrell Williams relauncht seinen Investment-Fonds Black Ambition und will damit dem systemischen Rassismus in der Startup-Szene begegnen. Am Dienstag hat Williams zum zweiten Mal seinen VC-Fonds Black Ambition für Startup-Pitches geöffnet. Damit will er explizit People of Color bei ihren Unternehmensgründungen supporten - denn die würden aufgrund der bestehenden weißen Mehrheitsgesellschaft noch immer zu oft unterschätzt. "Das Silicon Valley hat einen engen Standard, was Investitionen angeht", sagt der Blocpower-Gründer Donnel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...