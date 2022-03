Kurzmeldung: Für den russischen Staatskonzern Gazprom (WKN 903276) wird es immer ungemütlicher. Denn mehr und mehr Länder verschärfen ihre Sanktionen gegen Unternehmen aus Russland und ziehen aufgrund des anhaltenden Kriegs in der Ukraine die Daumenschrauben immer weiter an. In diesem Zuge muss Gazprom nun aller Voraussicht nach einen weiteren Rückschlag hinnehmen. So berichtete Bloomberg News am Montag, dass die britische Regierung offenbar erwägt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...