Wien (www.fondscheck.de) - Schottischer Vermögensverwalter gründet neue Nachhaltigkeits-Einheit - FondsnewsDer schottische Vermögensverwalter Abrdn baut sein Nachhaltigkeitsangebot mit der neuen "Sustainability Group" aus, so die Experten von "FONDS professionell".Dies umfasse die Ernennung von Amanda Young als Chief Sustainability Officer, die in dieser Rolle künftig die Sustainability Group und die Nachhaltigkeitsstrategie des Investmentbereichs leiten werde. Darüber informiere die Gesellschaft per Aussendung. Young habe zuvor die Position des Global Head of Responsible Investment innegehabt. In ihrer neuen Funktion werde Young dem "Investment Vector Executive", dem Führungsgremium des Investmentbereiches von Abrdn, angehören, um sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeit weiterhin im Mittelpunkt der Investmenttätigkeit stehe und die Bedürfnisse der Investoren sowie die regulatorischen Anforderungen erfüllt würden. ...

