Der Sportstreaminganbieter Dazn will offensichtlich härter durchgreifen, wenn Kontodaten mit anderen Personen geteilt werden. Eine Reihe von Konten wurden gesperrt. Auf Twitter kam es vermehrt zu Beschwerden von Dazn-Kunden, die davon berichteten, dass ihr Passwort zurückgesetzt worden sei. Die betroffenen Kunden erhielten von Dazn eine Mail, in der sie darüber informiert wurden, warum der Anbieter das Kennwort zurückgesetzt hatte. In der Mail heißt es, dass Dazn ein Nutzungsverhalten festgestellt habe, "das möglicherweise nicht mit unseren AGBs ...

