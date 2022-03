Für die Wasserstoff-Branche sieht es in dieser Woche vielversprechend aus. Nach der starken Korrektur in den letzten Wochen geht es nun für Unternehmen wie Nel Asa und Plug Power wieder kräftig bergauf, Anleger wittern Kaufsignale. Die Nel Asa Aktie Das Wertpapier des Wasserstoff-Spezialisten Nel Asa hält sich in den letzten Tagen auf einem konstanten Hoch und notiert seit Montag bei über 1,75 Euro. Grund dafür ist ein neuer Auftrag: Nel soll Module ...

