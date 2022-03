Wien (www.fondscheck.de) - Kat Ferris hat bei der Capital Group die neu geschaffene Position einer "Head of Product Development für Europa und Asien" übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Ferris arbeite in London und berichte an Alexandra Haggard, Head of Product and Investment Services für Europa und Asien. Darüber informiere die US-Fondsgesellschaft per Aussendung. ...

