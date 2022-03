Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind zwei neue Exchange-traded Funds des Emittenten Amundi Asset Management auf Xetra und dem Frankfurter Parkett handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR - EUR (C) (ISIN LU1437018168/ WKN A2ATY6) würden Anleger*innen auf festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating setzen, die in Euro denominiert seien. Die ausgewählten Anleihen müssten über ein ausstehendes Mindestvolumen von 300 Millionen Euro sowie eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr verfügen. ...

