Shanghai, 23. März 2022 (ots/PRNewswire) -Der XDE440 wurde von XCMG selbst entwickelt und verfügt über mehr als 60 Erfindungspatente. Er läuft in Chinas größter intelligenter Produktionsstätte für Bergbauausrüstung vom FließbandXCMG (SHE: 000425) hat erfolgreich das weltgrößte Bergbaufahrzeug mit Heckantrieb, den XDE440, für die China Minmetals Corporation nach höchsten Industriestandards für die anspruchsvollen Bergbaumärkte in Südamerika, Nordamerika, Australien und anderen Ländern entworfen, entwickelt und hergestellt. Das bahnbrechende Produkt kann 7.300 Stunden Jahresarbeitszeit mit einer potenziellen Verfügbarkeitsrate von über 95 Prozent garantieren.Mit einer Ladekapazität von 400 Tonnen, was einem dreistöckigen Gebäude entspricht, stellt der XDE440 einen neuen Weltrekord für die höchste Ladekapazität eines starren Muldenkippers mit Hinterradantrieb auf. "Um diese Lastanforderungen zu erfüllen, haben wir unabhängig voneinander den weltweit größten Radreduzierer und die stärkste nasse Scheibenbremse entwickelt, die eine Zugkraft erreichen können, die der eines voll besetzten Hochgeschwindigkeitszuges der chinesischen Eisenbahn mit 16 Waggons entspricht, und die die Beschränkungen der Transportkapazitäten im Bergbau wirksam lindern werden", sagte Xie Heping, F&E-Konstrukteur für die Bergbaumaschinenprojekte von XCMG.Das Forschungs- und Entwicklungsteam von XCMG hat sich eigenständig mit einer Reihe von international führenden Kerntechnologien befasst, wie z. B. dem intelligenten Antrieb mit variabler Frequenz, dem drehmomentstarken Radnabenantrieb, dem Schutz der Kabine vor Überrollung, der ermüdungsfreien Konstruktion von großen tragenden Komponenten und vielem mehr. Der XDE440 ist der weltweit tonnenstärkste Muldenkipper mit AC-Elektroantrieb, der von XCMG unabhängig entwickelt wurde.Zhang Liang, Ressource Supply Chain Director von China Minmetals, wies darauf hin, dass China Minmetals seit der Unterzeichnung eines strategischen Kooperationsabkommens im Jahr 2011 eine tiefe, langjährige Partnerschaft und Freundschaft mit XCMG pflege.Bis heute hat XCMG eine vollständige Produktpalette an Bergbauausrüstungen entwickelt, die Bergbaubagger mit 70-700 Tonnen, Bergbaukipper mit 30-440 Tonnen, Brech- und Siebmaschinen mit 100-6.000 Tonnen pro Stunde, Grader mit 350-550 PS und vieles mehr umfasst und den Kunden weltweit die umfassendsten Bergbaulösungen mit dem vollständigsten Produktportfolio und der größten Tonnage bietet.Die Bergbaumaschinen von XCMG haben auch auf den High-End-Märkten einen raschen Durchbruch erzielt. Einige Produkte sind bereits auf den wichtigsten Bergbaumärkten in Afrika, Australien, Südamerika und Europa erhältlich, und XCMG arbeitet mit den weltweit führenden Bergbauunternehmen wie Rio Tinto, BHP Billiton und Vale zusammen und ist ein wichtiger Akteur bei der nachhaltigen, umweltfreundlichen Entwicklung der globalen Bergbauindustrie."In Zukunft wird XCMG alles daran setzen, Servicegarantien während des gesamten Produktlebenszyklus zu bieten, unseren Kunden zu helfen, ihren Wert zu maximieren, und gemeinsam zur intelligenten, sicheren und umweltfreundlichen Entwicklung der Bergbauindustrie beizutragen", sagte Wang Min, Vorsitzender und CEO von XCMG.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.xcmg.com oder die XCMG-Seiten auf Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1771182/image_1.jpgPressekontakt:Wang Lin,+86-516-8756-5404,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115371/5178674