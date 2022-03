London - Der Kreml-Kritiker und frühere Oligarch Michail Chodorkowski sieht in Russland keinen unmittelbar bevorstehenden Regimewechsel. Es seien zwar "Erosionen im Mittelbau des Staatsapparates" zu beobachten, "aber diese Bewegung, diese Erosion wird in naher Zukunft nicht zu einem regime change führen", sagte er der RTL-/ntv-Redaktion.



Chodorkowski fügte hinzu: "Es kann in Russland nur zu einem Aufstand kommen, wenn die Armee begreift, dass sie in der Ukraine verliert oder verloren hat. Dann wird Putin ein großes Problem mit der Armee haben. So war es bisher immer in der russischen Geschichte." Mit Blick auf Waffenlieferungen an die Ukraine sagte der Kreml-Kritiker: "Die Ukraine wird keinen Widerstand leisten können ohne regelmäßige Waffenlieferungen. Putin weiß das, die Ukraine weiß das und ich hoffe sehr, dass auch die westlichen Entscheidungsträger das wissen und verstehen."



Chodorkowski bekräftige zudem: "Putin ist kein Staatsoberhaupt eines regulären Staates. Putin ist ein Bandit, ein Verbrecher."

