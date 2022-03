Die US-Notenbank will in den nächsten Monaten ordentlich an der Zinsschraube drehen, um die galoppierende Inflation einzudämmen. Wenn also die Zinsen steigen, spricht doch eigentlich nichts mehr gegen den Kauf von Anleihen ... oder Richy? Unser Börsenlexikon erklärt, was es jetzt beim Anleihehandel unbedingt zu beachten gilt und welche Fehlgriffe man zwingend vermeiden sollte.